Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»

Фото: Lookstudio/Freepik

Россиянки тянутся к «плохим парням» из-за их харизмы и брутальности. Об этом говорят результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, которые есть у «Афиши Daily».

Большинство женщин связывают привлекательность «плохих парней» с внутренним драйвом. 34% привлекают брутальность и ощущение свободы, связанное с отсутствием правил. Около 17% признаются, что испытывают желание исправить или спасти такого человека.

Другая сторона привлекательности «плохих парней» — непредсказуемость, адреналин и легкий риск. 16% женщин отмечают, что с такими мужчинами невозможно предугадать завтра, 14% привлекает ощущение опасности, а 11% — холодность, вызывающая непреодолимый интерес.

При этом 24% женщин рассказали, что их тянет к «плохишам» в трудные периоды жизни, а 23% склонны к коротким романам с таким типажом. Но есть и 25% россиянок, которые считают, что легенду о любви к плохим мальчикам придумали сами мужчины.

Аналитики определили, что спокойные и предсказуемые мужчины часто кажутся скучными: более половины женщин признают, что в таких отношениях не хватает ярких эмоций. 29% отмечают слишком правильный характер, а 24% — осторожность, мешающую спонтанности.

Женщины также считают, что стабильность иногда давит: 23% говорят, что спокойные отношения утомляют, 22% — что в них исчезает искра, а 14% — что легко читаемый партнер не дает раскрыться глубине чувств.

Почти половина женщин признают, что когда-то встречались с тем самым «хулиганом», который разбил им сердце. Еще 15% пережили не один подобный случай, а 26% рады, что такого романа у них не было.

Чувства в таких отношениях вспыхивают сразу. 47% женщин отмечают сочетание любви, страсти, ревности и боли, 33% — сильное волнение, а 21% — тревогу из-за рискованных отношений. При этом многие ощущали привязанность, даже понимая нестабильность отношений, а у 16% все закончилось разочарованием и обидой, оставившей след надолго.

Опыт отношений с «плохими парнями» меняет почти каждую: 36% женщин отмечают, что стали сильнее и взрослее, 35% пересмотрели критерии выбора партнера, а 31% теперь быстрее распознают сигналы таких мужчин.

Большинство девушек не дадут второго шанса — только 24% допускают повторную попытку. Мотивы при этом разные: 59% признают эмоциональную привязанность, 28% надеются, что мужчина изменится, 22% испытывают любопытство, а 17% отмечают, что отношения с «нормальными» мужчинами не вызывают эмоций.

Возможность перевоспитания «плохих парней» воспринимается скептически: 54% россиянок уверены, что такие мужчины неисправимы, 23% считают, что изменения возможны, если мужчина сам этого захочет, 20% отмечают недолговечность перемен, а лишь 3% готовы терпеливо работать над отношениями, если партнер действительно стремится меняться.

Оглядываясь на свой печальный опыт, большинство женщин делают однозначный выбор. 81% предпочли бы отношения с хорошим, стабильным, надежным мужчиной. Еще 13% берут паузу, чтобы разобраться в чувствах, и лишь 6% опять выберут «плохого парня», поскольку такие мужчины для них непреодолимо притягательны.

Ранее аналитики Mamba провели исследование и определили, почему мужчины и женщины резко прекращают общение с партнером (это явление называется «гостинг»). Оказалось, что чаще всего россияне исчезают не из-за безразличия, а из-за страха задеть чувства другого. 59% женщин и 54% мужчин признались, что просто не хотели обидеть человека, а треть не знала, как вежливо завершить общение.

