Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

Актерский состав пятой части серии «Шрек» пополнили Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Они озвучат Фаркла и Фергуса — сыновей Шрека и Фионы. Об этом сообщает Deadline.
Гисондо получил известность по фильму «Супермен», в котором сыграл друга Кларка Кента, фотографа и журналиста Daily Planet Джимми Олсена. Недавно было анонсировано, что его персонаж получит собственный спин-офф. Проект снимут Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели псевдодокументального веб-сериала «Американский вандал» и шоу «Игроки» о команде киберспортсменов, стремящихся стать чемпионами по League of Legends.
Эрнандес с 2022 года работает в шоу «Saturday Night Live» и считается первым членом команды из поколения зумеров. Он также сыграл Эстебана в фильме «Счастливчик Гилмор-2».
В первом тизере мультфильма «Шрек-5» Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?». Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.
Релиз «Шрека-5» переносили дважды: изначально мультфильм должен был выйти в прокат в июле 2026 года, но новой датой премьеры стало 23 декабря 2026 года.