Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

Фото: Warner Bros., SNL

Актерский состав пятой части серии «Шрек» пополнили Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Они озвучат Фаркла и Фергуса — сыновей Шрека и Фионы. Об этом сообщает Deadline.

Гисондо получил известность по фильму «Супермен», в котором сыграл друга Кларка Кента, фотографа и журналиста Daily Planet Джимми Олсена. Недавно было анонсировано, что его персонаж получит собственный спин-офф. Проект снимут Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели псевдодокументального веб-сериала «Американский вандал» и шоу «Игроки» о команде киберспортсменов, стремящихся стать чемпионами по League of Legends.

Эрнандес с 2022 года работает в шоу «Saturday Night Live» и считается первым членом команды из поколения зумеров. Он также сыграл Эстебана в фильме «Счастливчик Гилмор-2».

В первом тизере мультфильма «Шрек-5» Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?». Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.

Релиз «Шрека-5» переносили дважды: изначально мультфильм должен был выйти в прокат в июле 2026 года, но новой датой премьеры стало 23 декабря 2026 года.

Расскажите друзьям