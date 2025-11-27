Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

В первом тизере мультфильма «Шрек-5» Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?». Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.