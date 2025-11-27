Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане

Певица Дуа Липа снялась в рекламной кампании NBC Sports, посвященной женщинам сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
В видео исполнительница прогуливается по галерее Виктора Эммануила II, говоря на итальянском и английском языках. Она перечисляет спортсменок американской сборной: горнолыжниц Линдси Вонн и Микаэлу Шиффрин, сноубордистку Хлою Ким и восходящую звезду фигурного катания Алису Лю.
На фоне играет песня Дуа Липы «Training Season», в которой поется, что пора тренировок закончилась: «’Cause training season’s over».
«Как глобальная икона в мире музыки и моды, Дуа Липа идеально воплощает дух Милана — стильного, уверенного в себе и первоклассного. Это видео передает как магию Милана, так и силу многих женщин-спортсменок, которые станут лицом зимних Олимпийских игр-2026», — прокомментировал ролик старший вице-президент NBCUniversal по креативному маркетингу в сфере спорта и развлечений Джозеф Ли.