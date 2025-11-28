Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью

В США завершился затяжной судебный спор между Кэти Перри и 86-летним ветераном Карлом Уэсткоттом.
Суд постановил, что мужчина должен выплатить певице компенсацию в размере 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. В 2020 году Перри и ее тогдашний партнер Орландо Блум договорились о покупке дома в Монтесито за 15 млн долларов.
Однако вскоре после подписания предварительного договора продавец, Карл Уэсткотт, попытался аннулировать сделку. Он объяснил это тем, что на момент подписания находился под воздействием сильных обезболивающих препаратов после тяжелой шестичасовой операции и был невменяем.
Когда его состояние улучшилось, он заявил, что не хочет продавать дом, в который переехал всего за два месяца до этого. Предложение звездной пары увеличить цену не изменило его решения.
Судья встал на сторону Перри, заключив, что Уэсткотт не предоставил убедительных доказательств своей недееспособности в день заключения сделки. Таким образом, контракт был признан действительным.