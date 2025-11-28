Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»

Warner Bros. Pictures опубликовала полноценный трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас». Его премьера состоится 2 января 2026 года.
В сюжете рассказывается о знаменитых коте и мышонке, которые случайно перемещаются во времени в музее. Во время своего путешествия они оказываются вовлечены в финальную битву с таинственными силами.
Мультфильм был создан совместными силами Китая и США. Проектом руководил китайский режиссер Чжан Ган, ранее выступавший сорежиссером фильма «Куйба-3».
Это не первый раз, когда Warner Bros. адаптирует франшизу «Том и Джерри» для азиатского рынка. В 2023 году студия выпустила свою первую в истории локализованную версию «Тома и Джерри», действие которой происходит в Сингапуре.