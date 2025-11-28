Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» убивает конкурентов за рабочее место в трейлере «Метода исключения»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» убивает конкурентов за рабочее место в трейлере «Метода исключения»

Фото: «Вольга»

«Вольга» опубликовала дублированный трейлер триллера Пак Чхан Ука «Метод исключения». Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, старт кинотеатрального проката назначен на 4 декабря.

Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Его семья вынуждена сильно сократить свои траты: отказаться от занятий теннисом, продать дом и машину. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы Ман Су решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования. В трейлере герой говорит: «Чтобы прокормить свою семью, я готов на все».

Видео: «Вольга»

Фильм основан на романе американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор», автор был вдохновлен историями друзей, пострадавших от массовых увольнений. Уэстлейк также проводил параллели с опытом своих родителей, оставшихся без работы во время Великой депрессии.

Первая киноадаптация «Топора» — фильм «Гильотина» греческо-французского режиссера Коста-Гавраса, вышедший в прокат в 2005 году, — получила «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Пак Чхан Ук анонсировал проект еще в 2005 году на Международном кинофестивале в Пусане, но подробности появились лишь в августе 2024 года. В 2019-м режиссер поделился, что хотел бы «сделать этот фильм своим шедевром».

Главную роль исполнил Ли Бен Хон, прославившийся на весь мир как ведущий из сериала «Игра в кальмара». Права на дистрибуцию приобрел Mubi. Это не первое его сотрудничество с Пак Чхан Уком: распространением его последнего фильма «Решение уйти» также занимался Mubi. В США релизом «Метода исключения» («Так получилось») займется Neon.

Расскажите друзьям