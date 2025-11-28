Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» убивает конкурентов за рабочее место в трейлере «Метода исключения»

«Вольга» опубликовала дублированный трейлер триллера Пак Чхан Ука «Метод исключения». Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, старт кинотеатрального проката назначен на 4 декабря.
Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Его семья вынуждена сильно сократить свои траты: отказаться от занятий теннисом, продать дом и машину. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы Ман Су решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования. В трейлере герой говорит: «Чтобы прокормить свою семью, я готов на все».
Фильм основан на романе американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор», автор был вдохновлен историями друзей, пострадавших от массовых увольнений. Уэстлейк также проводил параллели с опытом своих родителей, оставшихся без работы во время Великой депрессии.
Первая киноадаптация «Топора» — фильм «Гильотина» греческо-французского режиссера Коста-Гавраса, вышедший в прокат в 2005 году, — получила «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».
Пак Чхан Ук анонсировал проект еще в 2005 году на Международном кинофестивале в Пусане, но подробности появились лишь в августе 2024 года. В 2019-м режиссер поделился, что хотел бы «сделать этот фильм своим шедевром».
Главную роль исполнил Ли Бен Хон, прославившийся на весь мир как ведущий из сериала «Игра в кальмара». Права на дистрибуцию приобрел Mubi. Это не первое его сотрудничество с Пак Чхан Уком: распространением его последнего фильма «Решение уйти» также занимался Mubi. В США релизом «Метода исключения» («Так получилось») займется Neon.