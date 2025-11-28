Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» убивает конкурентов за рабочее место в трейлере «Метода исключения»

Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Его семья вынуждена сильно сократить свои траты: отказаться от занятий теннисом, продать дом и машину. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы Ман Су решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования. В трейлере герой говорит: «Чтобы прокормить свою семью, я готов на все».