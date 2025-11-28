«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»

Фото: Jason Mavrommatis/Unsplash

Сервис «Т-Путешествия» запустил платформу со всей необходимой информацией о горнолыжных курортах России. Первым курортом, представленным на ней, стал «Роза Хутор» в Сочи.

На платформе можно найти информацию о трассах курорта, ски-пассах, погодных условиях, а также загрузке склонов в разные сезоны. Доступна также функция «Калькулятор» для расчета бюджета поездки: проживания, авиабилетов, питания, проката инвентаря и услуг инструктора.

Кроме того, на платформе можно найти подборку отелей от «Т-Путешествий» и варианты авиабилетов.

1/4
© «Т-Путешествия»
2/4
© «Т-Путешествия»
3/4
© «Т-Путешествия»
4/4
© «Т-Путешествия»

Для доступа к платформе необходимо перейти в раздел «Город», затем в «Путешествия» и выбрать «Роза Хутор». В новых версиях приложения «Т-Банка» (7.23 и выше) этот раздел вынесен на главную страницу.

Также «Т-Путешествия» организуют бренд-зону на курорте «Роза Хутор» с горячими напитками и играми, в том числе квестом. В феврале запланирована премьера документального фильма о горнолыжниках.

Расскажите друзьям