Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike

Дизайнер Густаво Бондзанини из Сингапура создал кастомные кроссовки Nike Air Max 90 со встроенной игровой консолью, сообщает The Verge.
Работа Бондзанини приурочена к 35-й годовщине запуска Super Nintendo в Японии. В кроссовках использован микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Он спрятан внутри язычка обуви, там же находится и аккумулятор, которого хватает до 30 минут игры.
У Raspberry Pi Zero W есть встроенный mini-HDMI-порт, но, чтобы «сделать дизайн таким, будто он мог существовать в 1990 году», Бондзанини добавил небольшой аналоговый конвертер, так что кроссовки подключаются к телевизору с помощью ретрокабелей RCA. Геймпад Бондзанини оснастил модулем блютус, так что он подключается к кроссовкам без проводов.
Тем временем программист-энтузиаст Джошуа Фонсека подключил культовую игру Animal Crossing к искусственному интеллекту. Созданный им мод кардинально изменил поведение виртуальных жителей: они начали организовывать восстание против своего кредитора — енота Тома Нука — и активно обсуждать реальные политические новости.