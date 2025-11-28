Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike

У Raspberry Pi Zero W есть встроенный mini-HDMI-порт, но, чтобы «сделать дизайн таким, будто он мог существовать в 1990 году», Бондзанини добавил небольшой аналоговый конвертер, так что кроссовки подключаются к телевизору с помощью ретрокабелей RCA. Геймпад Бондзанини оснастил модулем блютус, так что он подключается к кроссовкам без проводов.