Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

Российские мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Об этом говорится в исследовании «Т-Банка», которое опубликовало издание Sostav.
Общая сумма, которую за 10 месяцев 2025 года мамы перевели совершеннолетним сыновьям на 22% больше, чем сумма переводов взрослым дочерям. В среднем взрослый сын получает от матери на 10% больше, чем дочь, и на 3% чаще.
При этом мамы отправляют больше переводов в банке несовершеннолетним дочерям, чем несовершеннолетним сыновьям. Общий объем средств, который за 10 месяцев 2025 года мамы перевели маленьким дочерям, на 77% больше, чем сумма переводов сыновьям. Средний размер одного перевода дочерям составляет 1700 рублей — это больше на 33%, чем перевод сыну. Количество переводов от мам дочерям на 32% выше, чем сыновьям.
В исследовании также говорится, что мамы в 2,5 раза чаще переводят деньги своим детям, чем они им. Общий объем денег, который в этом году мамы перевели своим детям, на 4% выше суммы, которую они получили от сыновей и дочерей сами. Однако дети переводят матерям на 57% более крупные суммы за одну транзакцию (в среднем по 11,8 тыс. рублей).