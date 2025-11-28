Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

В исследовании также говорится, что мамы в 2,5 раза чаще переводят деньги своим детям, чем они им. Общий объем денег, который в этом году мамы перевели своим детям, на 4% выше суммы, которую они получили от сыновей и дочерей сами. Однако дети переводят матерям на 57% более крупные суммы за одну транзакцию (в среднем по 11,8 тыс. рублей).