Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы, говорится на сайте Mos.ru.
Главная усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Посетить ее филиалы можно будет в парке Олимпийской деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». Усадьбы будут открыты в течение всего зимнего сезона.
Праздничная площадка в парке Олимпийской деревни оформлена по мотивам мультфильма «Простоквашино». В Измайловском парке воссоздали сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», а в «Митино» — русскую народную сказку «Морозко».
Во внутреннем дворе каждой усадьбы ежедневно, с 12.00 до 19.00, будут проходить анимационные программы, а в павильонах — творческие мастер-классы, на которых можно создать новогодние гирлянды, открытки, калейдоскопы и елочные игрушки.
С 6 декабря по выходным запланированы занятия проекта «Московские каникулы», на которых дети будут мастерить поделки к празднику. Для посетителей главной усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» зимой организуют экскурсии и квесты, комплексные программы, занятия в мастерской Деда Мороза и другие мероприятия.