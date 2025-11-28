Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»

Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы

Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы, говорится на сайте Mos.ru.

Главная усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Посетить ее филиалы можно будет в парке Олимпийской деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». Усадьбы будут открыты в течение всего зимнего сезона.

Праздничная площадка в парке Олимпийской деревни оформлена по мотивам мультфильма «Простоквашино». В Измайловском парке воссоздали сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», а в «Митино» — русскую народную сказку «Морозко».

Во внутреннем дворе каждой усадьбы ежедневно, с 12.00 до 19.00, будут проходить анимационные программы, а в павильонах — творческие мастер-классы, на которых можно создать новогодние гирлянды, открытки, калейдоскопы и елочные игрушки.

С 6 декабря по выходным запланированы занятия проекта «Московские каникулы», на которых дети будут мастерить поделки к празднику. Для посетителей главной усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» зимой организуют экскурсии и квесты, комплексные программы, занятия в мастерской Деда Мороза и другие мероприятия.

