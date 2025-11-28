Аналитики: 33% россиян отмечают День матери

30 ноября в России отмечают День матери. Эксперты Ormatek провели исследование и выяснили, как жители страны поздравляют своих мам и какие подарки выбирают для этого дня. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
Несмотря на недавнее появление праздника, его популярность заметно растет: 32% россиян отмечают его ежегодно, еще 13% — впервые. Лишь 8% не считают этот день поводом для празднования, а 3% признались, что ранее о нем не знали. При этом далеко не все ограничиваются подарками: 16% предпочитают поздравить маму теплыми словами.
Более половины участников опроса уверены: 52% считают, что мамы не ждут от близких материальных презентов и, скорее, сами накроют стол и соберут семью. При этом респонденты убеждены, что женщины, прежде всего, рассчитывают на внимание детей (27%) и мужа (18%). Еще 3% полагают, что в этот день важен знак внимания со стороны руководства.
Финансовые планы россиян тоже достаточно разнообразны. Почти половина (46%) намерены уложиться в сумму до 3000 рублей. Еще 28% готовы потратить от 3000 до 5000 рублей, 16% — до 10 000. А 10% участников опроса располагают более высоким бюджетом.
На первом месте среди подарков — домашний текстиль и уютные вещи: красивое постельное белье, подушки или пижама, их планируют приобрести 34% россиян. Далее следуют вкусные презенты (32%) и косметика или парфюм (30%). Одежду, украшения и аксессуары выбирают 28%, а технику и электронику — 12%.
Отдельного внимания заслуживают нематериальные подарки, популярность которых продолжает расти. Так, 21% хотят устроить маме спа-день, 11% — организовать культурный досуг, 10% — подарить путешествие. Обучение или сертификат в спортзал планируют 8% участников. Еще 15% намерены сделать подарок своими руками или написать стихи, а 3% поделились, что подарят маме внука. Денежный подарок выбрали всего 7% респондентов.
Цветы по-прежнему остаются обязательным элементом поздравления. Букет собираются подарить 36% россиян, а 20% вовсе уверены, что цветы должны сопровождать любой женский подарок. Еще 18% предпочитают цветы в горшке — такой вариант дольше радует и выглядит более личным. 10% признались, что выберут альтернативу, потому что мама не любит цветы, 9% считают букет слишком банальным и недолговечным. Интересно, что 7% покупают цветы заранее, чтобы немного сэкономить.
