Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»

Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»

Фото: Beat Film Festival

Фестиваль документального кино Beat Film начал прием фильмов на программу «Док-индустрия-2026». Отобранные картины будут показаны летом 2026 года в Москве.

В грядущем году программа «Док-индустрия» будет состоять из двух категорий: конкурсной и внеконкурсной программ. В первой покажут авторское документальное кино, экспериментальные работы и видеоарт, во второй — фильмы и сериалы для стримингов, а также брендированный контент.

Фильмы-победители конкурсной программы получат денежные призы, а затем войдут в программу Beat Weekend осени 2026 года. Она пройдет в более 20 городах России.

Заявку на участие в «Док-индустрии» можно подать до 22 февраля 2026 года. К участию принимаются российские документальные фильмы продолжительностью от 2 до 120 минут. Они должны быть созданы не ранее июля 2025 года, а также не должны были показываться на территории России.

© Beat Film Festival

Совсем недавно, с 13 по 23 ноября, в 21 городе России прошел фестиваль Beat Weekend. Зрители смогли увидеть хиты летнего летнего Beat Film Festival, в том числе картины о Дэвиде Линче («Добро пожаловать в Линчлэнд», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»), Ансельме Кифере («Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса), фермере Саше Чусове («Король тыкв») и других культурных героях.

1/3
© Beat Film Festival
2/3
© Beat Film Festival
3/3
© Beat Film Festival
Расскажите друзьям