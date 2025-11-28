Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»

Заявку на участие в «Док-индустрии» можно подать до 22 февраля 2026 года. К участию принимаются российские документальные фильмы продолжительностью от 2 до 120 минут. Они должны быть созданы не ранее июля 2025 года, а также не должны были показываться на территории России.