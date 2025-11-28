Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»

Фестиваль документального кино Beat Film начал прием фильмов на программу «Док-индустрия-2026». Отобранные картины будут показаны летом 2026 года в Москве.
В грядущем году программа «Док-индустрия» будет состоять из двух категорий: конкурсной и внеконкурсной программ. В первой покажут авторское документальное кино, экспериментальные работы и видеоарт, во второй — фильмы и сериалы для стримингов, а также брендированный контент.
Фильмы-победители конкурсной программы получат денежные призы, а затем войдут в программу Beat Weekend осени 2026 года. Она пройдет в более 20 городах России.
Заявку на участие в «Док-индустрии» можно подать до 22 февраля 2026 года. К участию принимаются российские документальные фильмы продолжительностью от 2 до 120 минут. Они должны быть созданы не ранее июля 2025 года, а также не должны были показываться на территории России.
Совсем недавно, с 13 по 23 ноября, в 21 городе России прошел фестиваль Beat Weekend. Зрители смогли увидеть хиты летнего летнего Beat Film Festival, в том числе картины о Дэвиде Линче («Добро пожаловать в Линчлэнд», «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»), Ансельме Кифере («Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса), фермере Саше Чусове («Король тыкв») и других культурных героях.