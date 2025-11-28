Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру

Среди этой группы каждый второй (52,5%) столкнулся с прямой нехваткой средств. Еще 20,3% хотя и имеют средства на первоначальный взнос, откладывают сделку из-за неуверенности в стабильности дохода. Высокие процентные ставки по ипотеке беспокоят 16,9% опрошенных.