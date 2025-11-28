Четвертый эпизод пятого сезона «Очень странных дел» стал самым высокооцененным в истории сериала. На настоящий момент его оценка на IMDb — 9,8 из 10.
Топ-5 эпизодов «Очень странных дел» на IMDb:
- Эпизод 4, «Чародей» (сезон 5), — 9,8.
- Эпизод 7, «Резня в Хоукинской лаборатории» (сезон 4), — 9,6.
- Эпизод 4, «Дорогой Билли» (сезон 4), — 9,5.
- Эпизод 8, «Изнанка» (сезон 1), — 9,3.
- Эпизод 9, «Врата» (сезон 2), — 9,3.
Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes неуклонно снижался с самого первого сезона, но на финальном сезоне шоу снова продемонстрировало рост. У первого сезона был показатель 97%, у второго — 94%, у третьего и четвертого — 89%. Наконец, у пятого — 93%.
Недавно создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы предупредили зрителей о самой жестокой смерти за все время шоу. Они отметили, что в Netflix их просили максимально вырезать насильственные сцены из сериала, но для пятого сезона компания сделала исключение.