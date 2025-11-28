ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады

Собственники торговых центров в России стали чаще переформатировать свои объекты в склады из‑за падения спроса. Об этом пишет РБК со ссылкой на на данные консалтинговой компании IBC Real Estate.
На начало четвертого квартала 2025 года объем таких площадей по всей России составляет 587 тыс. квадратных метров. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составлял всего 94 тыс. квадратных метров. Кризис серьезно осложнил поиск арендаторов для владельцев ТЦ, поэтому они вынуждены переоборудовать свои здания в склады, пишет «Коммерсант».
Примерно четверть торговых площадей, которые сдаются как склады, — это объекты, принадлежавшие ранее иностранным ретейлерам. Например, как склады предлагаются закрытые магазины сети Desport. Она начала работу в декабре 2023 года, после приобретения активов Decathlon российской компанией.
Недавно стало известно, что россияне стали проводить в торговых центрах в два раза меньше времени. Среднее время посещения ТЦ сократилось с 2,5–3 часов до 1–1,5 часа.