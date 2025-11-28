ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады

На начало четвертого квартала 2025 года объем таких площадей по всей России составляет 587 тыс. квадратных метров. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составлял всего 94 тыс. квадратных метров. Кризис серьезно осложнил поиск арендаторов для владельцев ТЦ, поэтому они вынуждены переоборудовать свои здания в склады, пишет «Коммерсант».