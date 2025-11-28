Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных

Фото: Benjamin lehman/Unsplash

В России вырос спрос на уходовую косметику для животных. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным агентства «Нильсен», за десять месяцев 2025 года продажи средств для ухода за животными выросли на 21% в денежном выражении и на 30% в натуральном. Наибольшим спросом пользуются бальзамы, кондиционеры, средства гигиены полости рта, капли для ушей и кремы-бальзамы для лап. Кроме того, растет популярность натуральных и гипоаллергенных средств, массажных масел и ароматизированной продукции.

Объем рынка зоокосметики и уходовых средств для всех животных по итогам 2024 года достиг 10–11 млрд рублей, рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. По его словам, наибольшая доля продаж такой продукции приходится именно на товары для собак.

В сентябре — октябре 2025 года в натуральном выражении спрос на маркетплейсе Ozon на уходовые средства для собак вырос почти в два раза. В денежном выражении спрос на такие товары на Ozon увеличился примерно в 5,5 раза, а в сети «Зоозавр» — в 1,5 раза.

