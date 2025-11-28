Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»

Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах

Кадр: Хаски/YouTube

Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на некоторых российских стримингах по требованию Роскомнадзора, пишет Forbes.

Как пишет издание, композиция заблокирована на платформе «Яндекс Музыка» и на стриминге «МТС Музыка». «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому не получится послушать его или скачать», — соответствующее сообщение видят пользователи при попытке прослушать трек «Иуда» на «Яндекс Музыке». При этом он остался на платформе «Звук» и в сервисе «VK Музыка».

В 2018 году клип на песню был заблокирован на YouTube. В Роскомнадзоре объяснили, что клип нарушал законодательство из‑за того, что в нем якобы содержалась информация об изготовлении и употреблении наркотиков, а также о местах их приобретения.

Режиссером и сценаристом клипа «Иуда» выступил Ладо Кватания. Видео снято в Грузии.

