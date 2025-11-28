Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах

Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на некоторых российских стримингах по требованию Роскомнадзора, пишет Forbes.
Как пишет издание, композиция заблокирована на платформе «Яндекс Музыка» и на стриминге «МТС Музыка». «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому не получится послушать его или скачать», — соответствующее сообщение видят пользователи при попытке прослушать трек «Иуда» на «Яндекс Музыке». При этом он остался на платформе «Звук» и в сервисе «VK Музыка».
В 2018 году клип на песню был заблокирован на YouTube. В Роскомнадзоре объяснили, что клип нарушал законодательство из‑за того, что в нем якобы содержалась информация об изготовлении и употреблении наркотиков, а также о местах их приобретения.
Режиссером и сценаристом клипа «Иуда» выступил Ладо Кватания. Видео снято в Грузии.