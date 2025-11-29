Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Выражения «эффект Долиной» и «схема Долиной» получили настолько широкое распространение, что их могут добавить в словари. Об этом ТАСС рассказала профессор РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

Ученая обратилась к динамике поисковых запросов в «Яндекс.Вордстат» и зафиксировала два всплеска — в июле и октябре 2025 года. Так, в июле было совершено 15 тыс. запросов «эффекта Долиной» или «схемы Долиной», а в октябре — 14 тыс.

«В современной лексикографии (практике составления словарей) есть особый тип изданий: словари одного года, т. н. неографические ежегодники, выпуск которых после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН. <…> Конечно, „эффект Долиной“, „схема Долиной“, „бабушкина схема“ будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи», — отмечает исследовательница.

При этом «эффект Долиной» скорее всего не войдет в большие толковые словари и уйдет в прошлое вместе с медиаповодом так же, как, например, «голая вечеринка» или «водолазка извинений».

На настоящий момент «эффект Долиной» — или «эффект Ларисы Долиной», «схема Долиной» и «бабушкина схема» — попал в свободную энциклопедию «Википедия». В ней он определяется, как «ряд событий на рынке вторичной недвижимости России, вызванный участившимися случаями возврата судами квартир продавцам, часто — без сопутствующего возврата покупателю уплаченных им за квартиру денег».

