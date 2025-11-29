Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026

Издание Cahiers du Cinéma составило топ-10 фильмов 2025 года

Фото: Warner Bros.

Французский журнал о кино Cahiers du Cinéma представил список из 10 лучших кинокартин 2025 года.

На первом месте расположился документальный фильм «Дни одиночества» испанского режиссера Альберта Серры, создателя «Смерти Людовика XIV» и «Мучений на островах». Картина рассказывает о матадоре Андресе Рока Рее и его команде во время нескольких коррид.

В списке больше всего фильмов французских режиссеров: «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретон и Венсана Барре, «Отражения № 3» Кристиана Петцольда.

В рейтинг также вошли две картины, созданные американскими режиссерами: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона заняла второе место, а «Новая волна» Ричарда Линклейтера — восьмое.

Полный топ-10 издания:

  1. «Дни одиночества», Альберт Серра;
  2. «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон;
  3. «Да!», Надав Лапид;
  4. «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью;
  5. «Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью;
  6. «Приключение», Софи Летурнер;
  7. «7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре;
  8. «Новая волна», Ричард Линклейтер;
  9. «Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон;
  10. «Отражения № 3», Кристиан Петцольд.
Расскажите друзьям