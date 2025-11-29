Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов

Героиню пятого сезона «Очень странных дел» мисс Харрис сыграла Хоуп Хайнс Лав — преподавательница театрального кружка, который посещали братья Дафферы, создатели сериала. Об этом Росс Даффер рассказал в соцсетях.
«Старшие классы дались мне и моему брату нелегко. Но Хоуп разглядела в нас то, чего мы сами в себе не видели, и помогла нам обрести уверенность, которая позволила не просто пережить эти четыре года, а переехать в Лос-Анджелес и осуществить наши мечты», — написал Росс.
Он подчеркнул, что он и его брат выражают уважение всем учителям, которые меняют жизни к лучшему. «И, пожалуйста… давайте уделять больше внимания творческим дисциплинам в школах ✌️», — закончил он пост.
В настоящее время на стриминговой платформе Netflix выходит последний пятый сезон «Очень странных дел». Премьера разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.