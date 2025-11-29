Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В 2025 году интерес к подработке в общепите вырос на 122%, то есть более чем в два раза. Такой показатель зафиксировали аналитики «Авито Подработки».

Рост интереса неравномерен по регионам. Наибольший — в Москве, где он составил 185% в годовом исчислении. Затем идут Тамбовская область (+182%), Республика Марий Эл (+175%), Томская область (+162%) и Санкт-Петербург (+159%).

Интерес со стороны соискателей сочетается с растущим спросом от бизнеса: в 2025 году количество вакансий о подработке в общепите увеличилось на 103%, то есть вдвое. Средняя зарплата для такой занятости составила 38,6 тыс. рублей в месяц при неполном рабочем дне.

В мае–июне 2025 года количество вакансий в России превысило число безработных: 1,8 млн открытых мест против 1,7 млн человек. По мнению экспертов, причина может крыться в выходе на рынок труда малочисленного поколения. Вакансии распределены по стране неравномерно: если в Москве их 210,8 тыс., то в Ненецком АО — всего 100.

