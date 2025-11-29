Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила

Актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся на весь мир благодаря роли Гарри Поттера в экранизациях книг Джоан Роулинг, рассказал в шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» о единственной по-настоящему смешной шутке, построенной на вселенной Поттера.
«Очень редко в обычной жизни я слышу шутки о Гарри Поттере, которые действительно меня смешат. Не потому, что они плохие, просто я уже все их слышал! Чтобы я рассмеялся, шутка должна быть действительно хорошей», — пояснил актер.
Во время прошлого визита Рэдклиффа на шоу Майерс пересказал шутку о сыне актера. За кулисами Майерс спросил команду: «Скажите, сколько лет ребенку Дэниела?» Ему ответили: «Два года, но [Дэниел] никогда не называет его имя публично». Тогда продюсер Кевин Миллер сказал: «Может, его зовут Волдеморт?»
«Это действительно хорошая шутка», — подтвердил Рэдклифф. Майерс ответил: «Очевидно, именно ты — ее целевая аудитория».
Тем временем полным ходом ведется работа над сериалом «Гарри Поттер» от HBO. Съемки первого сезона идут с июля. Рэдклифф поддержал своего преемника — юного актера Доминика МакЛоклина. Он написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи.
Несмотря на то что съемки первого сезона еще не завершены, авторы шоу уже начали работать над сценарием для второго. «Не знаю, будет ли это в духе „завершили съемки одного сезона в пятницу и начали съемки другого в понедельник“, но мы сделаем все возможное, чтобы между частями не было большого перерыва, — это важно и для детей-актеров, и для зрителей», — сказал глава HBO Кейси Блойс.