В Якутии появится Фонд кино и анимации

Его размер может составить 150–200 млн рублей, в среднем в производство фильмов хотят вкладывать от 3 до 15 млн рублей. «Максимальные сборы у нас составляют 40–50 млн рублей. И мы хотим, чтобы наши фильмы, можно сказать, «пробив» этот потолок, вышли на другие регионы, — сказал директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития региона Петр Гоголев.