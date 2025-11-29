В России учредили премию по математике имени Колмогорова

Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. Работы участников должны представляться до 1 апреля года, в котором она присуждается. Церемония вручения премии будет приурочена к 1 декабря, когда в России отмечается День математика.