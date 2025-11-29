Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире

Число мегаполисов, которыми считаются города с населением не менее 10 млн человек, за последнее время увеличилось в четыре раза — с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году. Девять из 10 самых густонаселенных городов — Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Калькутта и Сеул — находятся в Азии. Другой город в топ-10 — Каир.