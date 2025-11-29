Столица Индонезии Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире и заняла в нем первое место, пишет The Guardian со ссылкой на ООН.
Согласно оценке отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Джакарте проживают 42 млн человек. За Джакартой следует столица Бангладеш Дакка с населением 37 млн человек. С населением в 33 миллиона человек Токио опустился на третье место. Ранее столица Японии занимала первое место в рейтинге. Согласного данным предыдущего рейтинга, в городе проживали 37 млн человек.
Число мегаполисов, которыми считаются города с населением не менее 10 млн человек, за последнее время увеличилось в четыре раза — с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году. Девять из 10 самых густонаселенных городов — Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Калькутта и Сеул — находятся в Азии. Другой город в топ-10 — Каир.