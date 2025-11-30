Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура

Археологи подтвердили, что цепь из огромных ям рядом со Стоунхенджем была создана людьми. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Internet Archaeology.
О существовании круга из ям впервые сообщили в 2020 году. Некоторые назвали его крупнейшей доисторической структурой Британии.
Это цепь примерно из 20 углублений диаметром более 1,6 километра с неолитическими комплексами Даррингтон-Уоллс и Вудхендж в центре. Ямы расположены на регулярном расстоянии друг от друга, а их размер составляет 10 метров в ширину и 5 метров в глубину.
Теперь же археологам удалось подтвердить, что ямы почти наверняка созданы человеком и имеют возраст более 4000 лет. В новом исследовании ученые использовали уникальное сочетание методов. Электрическая томография сопротивления помогла оценить глубину ям, а радар и магнитометрия — их форму.
Чтобы доказать искусственное происхождение углублений, археологи извлекли керны грунта и применили к ним оптически стимулированную люминесценцию, позволяющую датировать почву по моменту последнего воздействия солнечного света, а также sedDNA — метод восстановления ДНК животных и растений из почвы.
Руководитель исследования, профессор Винсент Гаффни из Университета Брадфорда отметил, что вырыть такие ямы — глубиной примерно с двухэтажный дом — в меловом грунте требовало огромных усилий. «Круг довольно точный. Это говорит о том, что люди буквально измеряли расстояния, добиваясь одинакового расположения ям по всей окружности», ― сказал он.
По мнению профессора, это подтверждает прежние свидетельства, что люди владели численным счетом и применяли его на практике.
Причина, по которой ямы были выкопаны, вероятно, никогда не станет известна. Однако Гаффни предполагает, что структура связана с верой древних людей в подземный мир.
«Теперь, когда мы уверены, что ямы образуют структуру, у нас есть огромный монумент, который вписывает космологию людей того времени в ландшафт так, как мы прежде не видели. Если уж где-то в Британии может появиться подобное, то именно у Стоунхенджа», ― отметил он.