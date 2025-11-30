Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Парижский пост Пон-Неф обернут тканью ― в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады

Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров

Фото: @i_olga

77-летнюю Ольгу Ивановну номинировали на международную премию NNYS, посвященную лучшим моментам стриминга. На это обратил внимание портал CyberMeta.

Российская пенсионерка, известная под ником i_olga, претендует на награду в категории «Лучший игровой момент» за эйс в игре Counter-Strike 2. Эйс ― это момент, когда игрок за раунд убивает всю вражескую команду. 

Ольга Ивановна расположилась возле «ямы» и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях, в частности на Reddit, где заняло четвертое место в сабреддите CS.

i_olga начала стримить в январе 2021 года. «Внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют в ютубе, и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — рассказывала она. 

Сейчас у пенсионерки более 245 тыс. подписчиков на Twitch. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что известно о бабушке-геймере.

