Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию

Художник Рафаэль Эль Баз превратил интервью жителей лондонского района в масштабный узор на фасаде нового дата-центра. Об этом сообщает Би-би-си.
Баз записал звуки окружающей среды в районе Парк-Ройял и 120 аудиоинтервью с местными жителями и владельцами бизнеса. Затем он преобразовал эти записи в двоичный код и звуковые волны.
Получившийся узор нанесли перфорацией на алюминиевые панели. Инсталляция площадью 2700 квадратных метров заняла шесть этажей фасада нового дата-центра. Она получила название «11 миллионов точек» и стала самым крупным арт-произведением в Лондоне, созданным при участии горожан.
Баз хотел исследовать, как могут выглядеть цифровые данные ― нечто, чем люди пользуются ежедневно, но почти никогда не видят.
«Моя практика связана с материалом, устойчивостью, потоками. Она про то, как мы недооцениваем определенные материалы, и как это ведет к тому, что мы недооцениваем определенные истории», — пояснил художник.