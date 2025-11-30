Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Парижский пост Пон-Неф обернут тканью ― в дань уважения Христо Явашеву

Пон-Неф, обернутый в 1985 году Христо и Жанной-Клод. Фото: Photo 12/Getty Images

Французский художник JR обернет тканью парижский мост Пон-Неф ― в дань уважения Христо Явашеву и Жанне-Клод. Об этом сообщает The Guardian.

Проект, получивший название Pont Neuf Cavern, JR собирается реализовать в июне следующего года. Художник называет проект «на 100% самым сложным, что он когда-либо делал». 

Обернув 232-метровый мост, артист планирует создать внутри настоящую пещеру.  «Вы увидите громадную скальную формацию посреди города. Это будет очень дезориентирующе», ― комментирует он. 

JR обернет Пон-Неф тканью спустя 40 лет, после того как супруги-художники Христо и Жанна-Клод, сделали то же самое. 

«То, что меня пригласили сделать что-то спустя 40 лет на том же мосту, — огромная ответственность, но и невероятный момент для меня. Возможность создать что-то по-настоящему завораживающее, заставить себя выйти за пределы привычного и сделать работу, которая, надеюсь, тоже оставит след в Париже — и, возможно, в мире — как это сделали Кристо и Жанна-Клод», ― отметил он.

Реализовать этот проект художнику предложил племянник Христо, Владимир Явашев. Он же курировал обертывание Триумфальной арки в 2021 году ― проект, который Христо не успел реализовать при жизни. 

В 1985 году, когда Явашев впервые решил обернуть Пон-Нёф, тогдашний мэр Жак Ширак согласился на проект далеко не сразу. Художнику пришлось побороться за свою идею. Сейчас градоначальница Анн Идальго сразу же дала проекту зеленый свет.   

Жанна Клод умерла 18 ноября 2009 года, а ее супруг и творческий партнер Христо Явашев ― 1 июня 2020-го. Пара наиболее известна проектами по обертыванию предметов и пространств ― от велосипеда, до немецкого Рейхстага и даже целых островов. 

