Словом года по версии Оксфордского словаря стало «рейдж-бейт»

Фото: Freepik

Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года. Им стало выражение «рейдж-бейт» (rage bait), которым обозначают контент, намеренно созданный для того, чтобы спровоцировать гнев или возмущение аудитории. Такие публикации используются для увеличения трафика или вовлеченности.

Согласно данным издательства Oxford Languages, частота употребления этого слова за последние 12 месяцев утроилась. По мнению Каспера Гратвола, президента Oxford Languages, это свидетельствует о том, что «мы все больше осознаем манипулятивные тактики, в которые можем быть втянуты в интернете». «Раньше главной целью в интернете было привлечь наше внимание, возбудив любопытство в обмен на клики, но сейчас мы видим резкий сдвиг в сторону захвата наших эмоций и влияния на них», — заметил он.

В шорт-лист слов 2025 года Оксфордского словаря также вошли «аура-фарминг» (создание и поддержание уверенного, загадочного и харизматичного публичного образа) и «биохакинг» (оптимизация физических или умственных способностей путем изменения диеты, режима упражнений, лекарств, технологических устройств).

Ранее слово 2025 года выбрал Кембриджский словарь — им стало прилагательное «парасоциальный», описывающее одностороннюю эмоциональную связь человека со знаменитостью, которую он никогда не встречал. Словарь английского языка Collins назвал словом года термин «вайб-кодинг» — подход к программированию, при котором разработчик описывает задачу текстом, а ИИ генерирует готовый код.

Сайт Dictionary.com в качестве слова 2025 года выбрал выражение «шесть-семь» (six-seven) — брейнрот-фразу, популярную у американских подростков поколения альфа.

