Словом года по версии Оксфордского словаря стало «рейдж-бейт»

Согласно данным издательства Oxford Languages, частота употребления этого слова за последние 12 месяцев утроилась. По мнению Каспера Гратвола, президента Oxford Languages, это свидетельствует о том, что «мы все больше осознаем манипулятивные тактики, в которые можем быть втянуты в интернете». «Раньше главной целью в интернете было привлечь наше внимание, возбудив любопытство в обмен на клики, но сейчас мы видим резкий сдвиг в сторону захвата наших эмоций и влияния на них», — заметил он.