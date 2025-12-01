В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай

В России хотят создать единый туристический маршрут, который запустят через озеро Убсу-Нур в Монголии, Туву и Алтай. Об этом на первом форуме регионов России и Монголии сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.
«В сфере туризма мы движемся от разовых культурных обменов к созданию общего уникального туристического продукта. Особую магию этим маршрутам придает живая культура народов-кочевников», — сообщил Ховалыг.
Он добавил, что в 2025 году успешно осуществился первый международный авиарейс из аэропорта Кызыла в Улан-Батор. «Мы очень надеемся, что при поддержке Росавиации этот перспективный рейс станет постоянным и поможет в развитии туризма», — добавил глава Тувы.
Соленое озеро Убсу-Нур — самое большое по площади на территории Монголии и самое известное из котловины Больших озер. Оно находится на границе с Тувой, недалеко от заповедника «Убсунурская котловина». С 2003 года входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Бассейн Убсу-Нур».