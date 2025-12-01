Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа

Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, тоже отправил письмо исполнителю роли Аластеру Стауту. «Я написал ему письмо до начала съемок, так сказать, передавая эстафету, — отмечал актер. ― Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт». Какая реакция была у актера, не сообщалось.