Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа

Доминик МакЛоклин, который сыграет в предстоящем сериале HBO Гарри Поттера, вспомнил момент, когда получил письмо от Дэниела Рэдклиффа. Юный актер рассказал, что получил записку, когда ехал в поезде домой в Глазго.
«Это было безумие. Отец похлопал меня по спине в поезде и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, а потом дочитал до конца, и там была подпись: „Дэн Р.“ Я сходил с ума, но мне нужно было [сохранять спокойствие]. Я был в поезде», — поделился Доминик.
На вопрос о том, как идут съемки, МакЛоклин ответил: «Все просто потрясающе, очень хорошо. Я со всеми подружился, и мне очень приятно там находиться».
В ноябре Дэниел Рэдклифф признался, что написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи. «Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“», — написал он.
По словам Рэдклиффа, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему такими юными: «Я смотрю на их фото и просто хочу обнять их. С ума сойти, что я делал то же самое в их возрасте».
Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, тоже отправил письмо исполнителю роли Аластеру Стауту. «Я написал ему письмо до начала съемок, так сказать, передавая эстафету, — отмечал актер. ― Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт». Какая реакция была у актера, не сообщалось.