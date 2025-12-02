В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы

Сотрудники палеонтологического музея им. В. А. Хахлова Томского госуниверситета нашли среди экспонатов шип плавника акулы, жившей около 300 млн лет назад. Об этом сообщает ТАСС.
Вероятно, его подарил меценат перед открытием Императорского Томского университета в 1888 году, сообщили в пресс-службе вуза. «Во время проведения экспертизы экспонатов был найден уникальный образец — часть плавника древней акулы ктенаканта. Вид существовал 400-200 млн лет назад. Хищник известен как обитатель преимущественно территории Северной Америки, но мог существовать и на территории современной Московской области, где в древности находилось море», — говорится в сообщении.
Длина шипа достигает 40 сантиметров. Он находился в основании плавника животного, которое было размером около семи метров. Ктенаканты могли питаться мелкими акулами и ракообразными, предполагают ученые.
«Скорее всего, плавник, привезенный из дальней экспедиции, когда‑то разломился, и основная часть была убрана. Теперь посетители музея смогут увидеть объект целиком», — рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.