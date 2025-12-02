В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы

Вероятно, его подарил меценат перед открытием Императорского Томского университета в 1888 году, сообщили в пресс-службе вуза. «Во время проведения экспертизы экспонатов был найден уникальный образец — часть плавника древней акулы ктенаканта. Вид существовал 400-200 млн лет назад. Хищник известен как обитатель преимущественно территории Северной Америки, но мог существовать и на территории современной Московской области, где в древности находилось море», — говорится в сообщении.