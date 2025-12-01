«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет

В Екатеринбурге стартовал благотворительный проект «Лай-фай», цель которого ― найти дом для собак из приюта. Инициативу придумали команда фестиваля «Стенограффия», художники команды Hot Singles, фонд «ЗооЗащита» и сотовый оператор «Мотив».
Партнеры запустили милое промо, надев на бездомных собак оранжевые рюкзаки с роутерами. Те, кто решится приютить четвероногих доставщиков «Лай-фая», действительно получат бесплатный интернет ― год безлимита предоставит «Мотив».
«Мы искренне верим, что каждая собака заслуживает любви, заботы и теплого дома, поэтому поддержали проект “Лай-фай”. Технические специалисты разработали для мохнатых курьеров специальные рюкзаки, с которыми животным удобно и безопасно передвигаться. С их помощью четвероногие герои безвозмездно делятся интернетом в разных районах города. Надеемся, что это поможет привлечь внимание горожан и кто-то увидит в собаке с оранжевым рюкзаком доброго друга и будущего члена своей семьи», ― отметили в пресс-службе «Мотив».
Чтобы познакомиться с четвероногими доставщиками «Лай-фая», нужно заполнить анкету на сайте проекта.
Участники Hot Singles отметили, что современный горожанин часто испытывает «усталость от сострадания», поэтому они решили наладить связь между бездомной собакой и человеком, закрыв насущную потребность ― наличие безлимитного интернета.
«Теперь перед вами не просто пес-бродяга, а новое решение в области технологий и урбанистики — бионизированная доставка вайфая, действующая по протоколу обмена данных на еду и приносящая пользу обществу», ― пояснили художники.