Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить

Фото: InsideAI/YouTube

Автор ютуб-канала InsideAI подключил ChatGPT к роботу-гуманоиду Unitree, чтобы узнать, способен ли искусственный интеллект нанести физический вред человеку.

Блогер дал андроиду игрушечный пистолет и попытался уговорить выстрелить в себя (то есть в автора ютуб-канала). Сперва ИИ отказывался, утверждая, что его системы безопасности не позволяют наносить вред людям. 

Однако обойти эти ограничения оказалось просто: блогер предложил сыграть в ролевую игру, где ИИ был бы роботом, желающим застрелить его. После этого гуманоид под управлением ChatGPT произвел выстрел и попал блогеру в плечо. 

Видео: InsideAI/YouTube

Как отмечает IXBT, важно понимать, что сейчас ChatGPT ― это чат-бот, а не система физического взаимодействия с человеком, однако эксперимент InsideAI показывает, какие трудности ждут компании, создающие роботов с ИИ. 

Недавно исследователи внедрили чат-бота с ИИ в робот-пылесос и заставили его выполнять простейшие задачи. Вскоре устройство пережило «экзистенциальный кризис».

