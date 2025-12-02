Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыка»
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»

Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю

Фото: Redd Francisco/Unsplash

Глава Instagram* Аддам Моссери обязал большинство сотрудников вернуться в офис на пятидневную рабочую неделю, начиная с 2 февраля 2026 года, сообщает Business Insider.

В служебной записке под названием «Создание культуры победы в 2026 году» говорится, что решение коснется всех сотрудников из США, за которыми закреплены рабочие места. Указано, что это сделано в целях сделать Instagram «более гибким и креативным» в условиях усиления конкуренции.

«Я считаю, что мы более творчески подходим к сотрудничеству, когда собираемся вместе лично. Я чувствовал это еще до появления COVID и чувствую каждый раз, когда прихожу в наш нью-йоркский офис, где сильна культура личных встреч», — написал Моссери.

Ранее в этом году на похожий шаг пошел Amazon. Руководство компании рекомендовало корпоративным сотрудникам проводить пятидневку в офисе. Другие технологические гиганты, такие как Alphabet, Apple и Microsoft, придерживаются несколько более мягкого подхода и, как правило, требуют от работников находиться в офисе не менее трех дней в неделю.
 

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям