Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства

Китай впервые за 30 лет введет 13-процентный налог на добавленную стоимость на контрацептивные препараты и средства, в том числе презервативы, сообщает Bloomberg. Этот шаг — часть государственной политики, направленной на противодействие падению рождаемости. Изменения вступят в силу в январе.
Одновременно с этим от НДС будут освобождены услуги по уходу за детьми (ясли, детские сады) и пожилыми людьми, организации для людей с ограниченными возможностями, а также услуги, связанные с заключением брака.
Контрацептивы были освобождены от налога в 1993 году — в период, когда Китай проводил жесткую политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок».
Население Китая сокращается уже третий год подряд. В 2024 году в стране родилось всего 9,54 миллиона человек — это чуть более половины от показателя 2016 года (18,8 миллиона), когда была отменена политика «одна семья — один ребенок».