Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами

Сафронов также поделился личным опытом проверки. Во время съемок он просил участников рассказать о его жизни, но никто не смог распознать, что он тогда боролся с онкологическим заболеванием уже на второй стадии. «За 15 лет работы я не встретил ни одного настоящего экстрасенса», — резюмировал он.