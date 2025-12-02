Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма

Фото: ShivHans Pictures

Актриса и режиссер Кристен Стюарт приступила к работе над своим вторым полнометражным фильмом. Об этом она сообщила в интервью IndieWire. Съемки новой картины планируется провести в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы.

Стюарт подчеркнула, что хочет, чтобы тон этого проекта был легче, чем у ее режиссерского дебюта — драмы «Хронология воды». «Я хочу, чтобы эта вещь ощущалась легче воздуха. Я не хочу такой тяжелой ноши, как „Хронология“, которая выглядит как тело, прошедшее через многое. Процесс должен быть таким, который казался эфемерным, и я сейчас его настраиваю», — рассказала режиссер.

Она сознательно выбирает авторское кино, сотрудничая с европейскими кинематографистами. При этом она мечтает возродить дух независимого кино в США. Стюарт восхищена европейской культурой производства фильмов. «От съемочных групп, которые обеспечивают кейтеринг, работают с техникой, костюмами и снимают фильмы, до руководителей отделов, людей, которые пишут о фильмах, и даже публики, которая их потребляет, есть определенное историческое, культурное удовольствие от того, насколько живым и независимым может быть кино. Оно показывает людям, что они могут быть собой. Это как „новая волна“. Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была новая волна. Она нам так нужна», — поделилась Стюарт.

Премьера «Хронологии воды» состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина выйдет во Франции 15 октября, а в США — в декабре.

«Хронология воды» — экранизация одноименных мемуаров писательницы и коуча Лидии Юкнавич, в которых женщина рефлексирует по поводу несложившейся карьеры пловчихи, пережитого насилия, зависимости, влюбленности и потери ребенка. Именно письмо и плавание в конце концов помогают ей справиться с трудностями.

Расскажите друзьям