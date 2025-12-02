Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»

Фото: Amazon Studios

Prime Video опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» под рождественскую песню «It’s the Most Wonderful Time of the Year». Премьера состоится 17 декабря.

События нового сезона развернутся в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе. По сюжету Люси и Гуль после вражды вынуждены объединить усилия. Вместе они отправляются в Нью-Вегас в поисках отца девушки.

Видео: Amazon Studios

«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. Действие в сериале происходит в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание. 

В проекте снялись Элла Пернелл («Дорогуша»), Уолтон Гоггинс («Правосудие»), Аарон Мотен («Раскосяченные»), Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Мойсес Ариас («Ханна Монтана») и Сарита Чудхури («И просто так»). Продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения». Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий.

Недавно стало известно, что над грядущей экранизацией игры Mass Effect трудится команда сериала «Фоллаут». В том числе задействован Скотт Фаррис — креативный стратег Amazon MGM. «У нас есть отличный пилотный сценарий и набросок сериала, команда, которую собрал Amazon (та же команда, что и у „Фоллаута“, включая фантастического Скотта Фарриса), просто невероятна. Ждите дальнейших новостей», — написал сценарист готовящегося сериала Дэниел Кейси.

