Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers

Фото: Sony

Режиссер Джастин Лин («Форсаж») может экранизировать видеоигру Helldivers для Sony Pictures и PlayStation Productions. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лин не только выступит режиссером, но и станет продюсером проекта вместе с командой PlayStation Productions. Сценарий к фильму напишет Гэри Доберман, известный по хоррорам «Оно» и «Аннабель».

Сам Лин не увлекается видеоиграми, но, по словам инсайдеров, видит в этом преимущество. Он намерен сделать акцент на человечности персонажей и актуальных темах.

Helldivers 2, выпущенная в 2024 году, стала хитом. За четыре месяца было продано более 12 млн копий. Сюжет игры повествует об элитном отряде десантников, защищающих галактику от инопланетных угроз в духе сатирической военной науки.

Расскажите друзьям