Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов

Испанская компания Inditex в ответ на запрос издания Financial Times опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti и других брендов.
С начала осени их начала продавать российская сеть «Твое». Сейчас одежда Inditex продается уже в 19 магазинах сети.
По данным FT, в сентябре российская компания Disco Club подала 18 деклараций на ввоз товаров Inditex. В них она указала испанскую компанию как поставщика, чтобы ввозить продукцию легально. Судя по биркам, часть вещей была предназначена для продажи в странах ЕС, другая — в Китае.
В «Твое» ответили на запрос FT, что у них нет договоров с Inditex, а Disco Club предоставила им только разовую услугу. Владелец Disco Club также отрицает свое участие в этих поставках, сославшись на то, что он сейчас не принимает участия в операционной деятельности компании.
В самой Inditex сообщили журналистам, что не давали каких-либо разрешений Disco Club на реализацию своих товаров. FT отметила, что Inditex известна строгим контролем за цепочкой своих поставок. В 2022 году компания ушла из России.