Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов

Фото: M. Rennim/Unsplash

Испанская компания Inditex в ответ на запрос издания Financial Times опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti и других  брендов.

С начала осени их начала продавать российская сеть «Твое». Сейчас одежда Inditex продается уже в 19 магазинах сети.

По данным FT, в сентябре российская компания Disco Club подала 18 деклараций на ввоз товаров Inditex. В них она указала испанскую компанию как поставщика, чтобы ввозить продукцию легально. Судя по биркам, часть вещей была предназначена для продажи в странах ЕС, другая — в Китае.

В «Твое» ответили на запрос FT, что у них нет договоров с Inditex, а Disco Club  предоставила  им только разовую  услугу. Владелец Disco Club также отрицает свое участие в этих поставках, сославшись на то, что он сейчас не принимает участия в операционной деятельности компании. 

В самой Inditex сообщили журналистам, что не давали каких-либо разрешений  Disco Club на реализацию своих товаров. FT отметила, что Inditex известна строгим контролем за цепочкой своих поставок. В 2022 году компания ушла из России.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС