«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ

Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе

Фото: Leonine Studios

Брендан Фрейзер признался, что до сих пор борется с неуверенностью в себе, несмотря на триумфальное возвращение в кино и «Оскар» за роль в «Ките».

«У меня всегда есть чувство, что я недостаточно хорош. Ни один критик или злой комментарий в сети не ранят меня сильнее, чем мои собственные мысли», — сказал актер.

После победы на «Оскаре» Фрейзер на время остался без агента и находился в творческом поиске. Проект «Семья в аренду» режиссера Хикари, по словам актера, стал для него возможностью «мягко выйти из той пустоты, что возникает после такого признания».

Съемки в Японии, потребовавшие полного погружения в другую культуру, стали для Фрейзера личным исцелением. «Мне нужно было на время уехать от всего, что происходит в Голливуде», — объяснил он.

В будущем актер должен исполнить роль президента Дуайта Эйзенхауэра в военной драме «Давление». Фрейзер также готовится к долгожданному возвращению во франшизу «Мумия». 

