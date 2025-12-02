Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»

«Я давно не училась с таким упорством. Я знала о себе одно: я не смогу. Я не умею танцевать. Я не умею петь как поп-звезда. Но с помощью режиссера Дэвида Лоури и команды? Они сделали так, что у меня получилось», — рассказывала Хэтэуэй в интервью Vanity Fair.