Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы

Константин Хабенский в трейлере фильма «Здесь был Юра»

Фото: «Вольга»

«Вольга» и Bosfor Pictures опубликовали первый трейлер фильма «Здесь был Юра» — режиссерского дебюта Сергея Малкина. Картина получила Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». Премьера запланирована на 5 февраля 2026 года.

Сюжет основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад. Трое молодых парней-музыкантов вынуждены десять дней присматривать за Юрой — немолодым дядей одного из них. Ситуация осложняется ментальными особенностями мужчины.

Видео: «Вольга»

Роль Юры исполнил Константин Хабенский («Ночной дозор»). За эту работу он получил приз фестиваля «Маяк» за лучшую мужскую роль. В фильме также снимаются Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Денис Парамонов («Лермонтов») и Александр Поршин («Сны отеля Москва»).

«Хабенский — большой артист, и он предсказуемо технично хорош. Ему не составило (а может, и составило) труда отыграть свою роль без слов. Но все же гораздо больший интерес в этом фильме представляют зарисовки быта музыкантов, снятые практически в квазидокументальной манере. Благодаря им это кино оживает, а в финале даже тянет на поколенческое высказывание, даром что это тоже своего рода картины дружеских связей», — написал о фильме кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.

Расскажите друзьям