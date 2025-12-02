Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка

Группа Radiohead вынужденно отложила два из четырех концертов в Копенгагене, запланированных в рамках их тура.
Причиной стала острая инфекция горла у вокалиста и фронтмена группы Тома Йорка, из-за которой он не может петь. Отмененные шоу, которые должны были пройти 1 и 2 декабря на Royal Arena, перенесены на 15 и 16 декабря.
Все ранее купленные билеты остаются действительными. Поклонники, которые не смогут посетить концерты в новые даты, могут обратиться за возвратом средств к организаторам.
При этом следующие концерты в Копенгагене (4 и 5 декабря), а также серия выступлений в Берлине в конце месяца пока остаются в расписании. По словам представителей группы, лечение уже начато и они надеются на быстрое выздоровление Йорка.
Это произошло после серии из четырех концертов на лондонской арене The O2, где Radiohead установили новый рекорд посещаемости. Часть средств от каждого билета тура группа направляет на благотворительность. В Великобритании — в фонд поддержки локальной музыкальной индустрии LIVE Trust, а в Европе — в организацию «Врачи без границ», причем группа удваивает сумму пожертвований.