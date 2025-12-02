Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Группа Radiohead вынужденно отложила два из четырех концертов в Копенгагене, запланированных в рамках их тура.

Причиной стала острая инфекция горла у вокалиста и фронтмена группы Тома Йорка, из-за которой он не может петь. Отмененные шоу, которые должны были пройти 1 и 2 декабря на Royal Arena, перенесены на 15 и 16 декабря.

Все ранее купленные билеты остаются действительными. Поклонники, которые не смогут посетить концерты в новые даты, могут обратиться за возвратом средств к организаторам.

При этом следующие концерты в Копенгагене (4 и 5 декабря), а также серия выступлений в Берлине в конце месяца пока остаются в расписании. По словам представителей группы, лечение уже начато и они надеются на быстрое выздоровление Йорка.

Это произошло после серии из четырех концертов на лондонской арене The O2, где Radiohead установили новый рекорд посещаемости. Часть средств от каждого билета тура группа направляет на благотворительность. В Великобритании — в фонд поддержки локальной музыкальной индустрии LIVE Trust, а в Европе — в организацию «Врачи без границ», причем группа удваивает сумму пожертвований.

Расскажите друзьям