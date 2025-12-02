Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран

Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 7 по 14 декабря. На свой первый крупный юбилей — 10 лет — смотр представит более 50 фильмов и сериалов из 14 стран, в том числе Бразилии, Франции, Италии, Беларуси, США, Уганды и Израиля. Билеты доступны на «Афише».