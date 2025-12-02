Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран

Фото: Московский еврейский кинофестиваль

Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 7 по 14 декабря. На свой первый крупный юбилей — 10 лет — смотр представит более 50 фильмов и сериалов из 14 стран, в том числе Бразилии, Франции, Италии, Беларуси, США, Уганды и Израиля. Билеты доступны на «Афише».

Торжественное открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Площадками также выступят кинотеатр «Октябрь», центр «Зотов», Центральный дом журналиста, Еврейский музей и центр толерантности и Московский еврейский общинный центр.

Жюри основного конкурса возглавил сценарист и продюсер Андрей Золотарев, который отметил: «Не сомневаюсь, что для всех зрителей и моих коллег по жюри предстоящий смотр станет настоящим праздником — праздником кино, единения и созидания».

В числе семи фильмов — участников конкурса полнометражного игрового кино — музыкальная одиссея «Брат воспевает брата», драма о еврейской семье в Румынии XIX века «Страстная неделя», романтическая трагикомедия «Собственность» Даны Модан и другие картины.

© Московский еврейский кинофестиваль

В документальном конкурсе представлены шесть картин. Ключевые работы этого раздела — фильм о лауреате Нобелевской премии мира Эли Визеле, спортивный байопик «Мама-марафонец» об израильской чемпионке Бити Дойч и личный кинодневник серфера Андре Озиоля «Становясь профи».

Гостей также ждет обширная внеконкурсная программа, в том числе показы сериалов и документального кино. В нее вошли сериал Дэвида Хадда «Цвайфлеры» о семейной гастрономической империи, нуарная рэп-опера «Город» Амита Улмана и вдохновляющая комедия о стереотипах и искуплении «От сумы до тюрьмы» Грегори Бутбуля.

«Афиша» выступает генеральным информационным партнером Московского еврейского кинофестиваля.

