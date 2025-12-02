Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран
Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха

Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате

Фото: Lucasfilm

Актриса Клаудия Блэк, сыгравшая одну из ключевых антагонисток в первом сезоне «Асоки» по вселенной «Звездных войн», подтвердила, что не вернется к своей роли во втором сезоне.

Причиной стал финансовый спор с компанией Disney, которая не смогла удовлетворить ее условия оплаты. Блэк сыграла Клотхоу — одну из трех Ночных сестер, вставших на сторону адмирала Трауна.

В интервью изданию Bleeding Cool актриса объяснила, что, будучи матерью-одиночкой, она не могла принять предложение Disney из-за разницы в условиях работы: «Они взяли меня на второй сезон, но Disney, которая сейчас меняет подход к финансам, не смогла обеспечить мне оплату, достаточную для покрытия расходов в Лос-Анджелесе, пока съемки идут в Лондоне. В итоге мне пришлось отказаться».

Актриса подчеркнула, что решение далось ей нелегко. Она выразила благодарность шоураннеру Дейву Филони и назвала опыт работы в мире «Звездных войн» невероятным приключением для поклонницы франшизы, выросшей в 70–80-х годах.

Расскажите друзьям