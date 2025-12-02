Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха

Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы

Фото: Karyna Chorna/Unsplash

Во Франции воры похитили 450 килограмм свежих и замороженных улиток с фермы L’Escargot des Grands Crus в регионе Шампань. Об этом пишет Daily Mail.

Общая стоимость украденного деликатеса оценивается в 90 тыс. евро. Фермер Жан-Матье Довернь, чьи улитки поставлялись в лучшие рестораны страны, заявил, что потерял «результат годовой работы».

По его словам, преступники действовали как профессионалы. Они перерезали ограду, выломали дверь и отключили датчики движения. Улиток хватило бы на 10 тыс. порций, что стало серьезным ударом для местного рынка.

Французы ежегодно потребляют более 14 тыс. тонн улиток. Некоторые шеф-повара, такие как Сезар Петело из ресторана La Table du 18, уже заявили, что не будут готовить блюда с улитками, если те будут не от фермы Доверня.

Сам фермер, установив камеры наблюдения, теперь спешно ищет альтернативных поставщиков, чтобы успеть к рождественским заказам. Полиция отмечает, что подобные кражи редки, но в условиях экономической нестабильности могут участиться. 

