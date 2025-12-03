Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке

Москвичка нашла кота Федоса, который пропал шесть дней назад во время поездки в поезде. Питомца обнаружили в столице БАМа Тынде, за тысячи километров от места исчезновения. Все это время он прятался за потолочной обшивкой вагона, пишет газета «Дальневосточная магистраль» в телеграм-канале.
Случай произошел неделю назад в поезде Улан-Удэ–Москва, когда учитель английского языка Эльвира Гараева возвращалась из Удмуртии домой. В пути кот Федос начал сильно нервничать, и женщина во время остановки в Казани решила ненадолго выпустить его из переноски, после чего животное сбежало.
«Я действовала не по правилам, но он у нас очень спокойный. Муж Рустам, дальнобойщик, брал его с собой в кабину, проблем никогда не возникало. А тут я немного отвлеклась, и кот исчез», — рассказывала хозяйка.
Состав обыскали, но Федоса не нашли. Эльвира подключила к поискам транспортную полицию и железнодорожников. Кота обнаружили в поезде, он скрывался в конструкциях вагона. К тому времени состав уже сменил маршрут и держал курс на Нерюнгри. Группа прицепных вагонов состава вместе с тем, в котором находился беглец, должна была прибыть в Тынду 28 ноября.
К поискам подключились местные волонтеры и сотрудники участка, куда прибывали вагоны. Операцию по спасению Федоса назвали «Кот в мешке». После многочисленных попыток питомца удалось достать из укрытия. Его доставили из Тынды в Нерюнгри, куда прилетел муж Эльвиры.
«В аэропорту кот в переноске начал метаться. Но, как только увидел Рустама, сразу успокоился и перестал мяукать. Это была очень трогательная встреча», — рассказал один из волонтеров.
1 декабря кот Федос и его хозяин вылетели из Нерюнгри в Москву. «Эльвира не могла сдержать счастливых слез, встречая мужа и своего питомца», — добавили в посте. Семья Гараевых поблагодарила железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые, по их словам, подарили им настоящее новогоднее чудо.
В 2024 году общественный резонанс вызвала история с другим котом — Твиксом. Его высадили из поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и приняли новые правила по перевозке животных. В частности, потерявшихся животных запретили высаживать из поезда на улицу. Теперь если их хозяев не найдут, то питомцев передадут работникам вокзала. Мужчину, который выбросил кота, установили и опросили. Но его не смогли привлечь к ответственности, так как в его действиях не нашли состава преступления.